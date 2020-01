Silva : “Ce 4-4-2 ? J’aime beaucoup”

En match en retard de la 15e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a largement dominé l’AS Monaco au stade Louis II (4-1). Lors de cette victoire, le club de la capitale a une nouvelle fois évolué en 4-4-2, un système qui convient bien à cette équipe selon Thiago Silva (35 ans).

“On a réussi à contrôler le match. Des situations qui n’avaient pas fonctionné au Parc (3-3) ont fonctionné cette fois. On avait conscience qu’on n’avait pas très bien joué au Parc. Aujourd’hui c’était différent. Il faut garder cette mentalité, cet état d’esprit. Cette équipe de Monaco nous a mis un peu plus de motivation parce qu’elle joue bien au ballon, explique Thiago Silva par des propos rapportés par L’Équipe. Au Parc, ils avaient fait un match de très, très haut niveau. Aujourd’hui, on a bien commencé le match et on l’a mieux contrôlé. Ce 4-4-2 ? J’aime beaucoup. Après le match au Parc, les gens disaient beaucoup que ce système n’était pas assez (défensif). Sur le papier, c’est un 4-4-2, mais sur le terrain, ce n’est pas ça, on joue partout, les joueurs font des mouvements incroyables, Ney est à l’intérieur, Di maria et à l’intérieur…“

En zone-mixte, face aux médias, le capitaine parisien a également évoqué la période difficile d’Edinson Cavani, annoncé avec insistance du côté de l’Atlético de Madrid.

“Je crois que Leonardo en a parlé. Pour une équipe comme le PSG, qui a de grands objectifs cette saison, je crois qu’il faut garder Edi. Il continue à être notre matador. Malheureusement, il revient d’une blessure très importante, chaque fois il le ressent un peu, indique Silva rapporte RMC Sport. Il perd un peu la confiance mais dans le groupe, le staff, on a toujours confiance en ce garçon, qui est spécial pour le club. J’espère qu’il pourra rester jusqu’à la fin.“