Simone a de l’amour pour le PSG et de la passion pour Monaco

Dans les histoires croisées entre le PSG et l’AS Monaco on trouve l’attaquant italien Marco Simone qui a fait le bonheur de Paris de 1997 à 1999 (32 buts en 80 matches) puis de Monaco de 1999 à 2003 (44 buts en 99 matches). Retiré des crampons l’ancien joueur – qui cherche un nouveau challenge – ressent des sentiments différents pour les deux clubs opposés ce soir et mercredi prochain en championnat.

“Ce sont deux moments différents de ma carrière, c’était sans doute plus fort à Paris car c’était ma première expérience à l’étranger. C’était vraiment de l’amour. A Monaco, on était plus sur de la passion, c’est pour ça que je vis toujours sur le Rocher d’ailleurs. Le seul club où je me suis senti mieux c’était au Milan, qui regroupe à la fois l’amour et la passion, explique Marco Simone, ancien joueur de 51 ans, à Nice Matin. Quel match ce soir ? Je n’ai pas vu un immense Monaco contre Reims. Le collectif est encore en difficulté et c’est trop tôt pour battre un PSG qui a envie. Si les Parisiens sont concentrés, ça me semble compliqué de les contrarier car pour mettre en difficulté cette équipe, il faut être parfait dans tous les domaines.“