Sport et Mundo Deportivo : double dose de Neymar

Si Neymar est, en ce 2 janvier, à la une de L’Equipe, il est également en première page du Mundo Deportivo et de Sport, les journaux sportifs de Catalogne, pour d’autres raisons.

Le crack brésilien de 27 ans est dans la lumière parce qu’il est l’unique icone du football “disponible” qui pourra prendre la succession de Lionel Messi (32 ans), explique le Mundo Deportivo. L’été prochain, en vertu d’une règle de la FIFA, contre 180M€ Neymar pourra signer au FC Barcelone s’il n’a pas prolongé, assure le journal sportif catalan. Reste à convaincre tout le monde. La grande majorité des socios mais aussi nombre de dirigeants ne veulent plus revoir l’international brésilien sous le maillot Azulgrana. Mais comme Kylian Mbappé ou Harry Kane ne seront pas vendus par le PSG (quitte à aligner les millions pour prolonger KMB) et Tottenham, Neymar (s’il est en forme) est l’alternative pour le Barça, explique MD. Et lui sera ravi de l’être. Sport va dans le même sens en appuyant sur le règlement de la FIFA qui permettra cette opération retour. Bref, on n’a pas fini d’entendre parler de Neymar. 2020 ne sera pas différent à cet égard.