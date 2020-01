Tarrago : “Avec Leonardo, le PSG est remis sur les bons rails, même s’il y a une mésaventure en C1”

C’est la fin d’un dossier qui aura tenu en haleine les supporters parisiens pendant près d’un mois. Edinson Cavani devrait finalement rester au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison. L’Atletico Madrid et le PSG n’ont pas trouvé de terrain d’entante autour du prix du transfert de l’Uruguayen.

Le journaliste pour L’Équipe, Sebastien Tarrago, ne comprend pas pourquoi le PSG s’est assis sur autant d’argent pour son attaquant.

“Leonardo ? Je le trouve très fort ! Je considère que le PSG est remis sur les rails y compris s’il y a une mésaventure en Ligue des Champions. Je ne crois pas non plus qu’il faille faire de Leonardo le génie absolu des transferts (…) Pour moi le seul risque de ce transfert, était de retrouver Cavani en 1/4 de finale de la Ligue des Champions et qu’il vous élimine… Bon ça c’était un vrai risque ! (…) Sinon je ne vois pas comment le PSG pouvait s’asseoir sur 25 millions d’euros, avec salaire chargé, pour Cavani !”