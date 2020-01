Silva et Gueye au repos face à Reims ? (Le Parisien)

Depuis quelques semaines, le PSG a entamé son marathon de matches jusqu’au huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (18 février prochain). Et pour les prochaines échéances à venir, Thomas Tuchel devra gérer le temps de jeu des joueurs de son effectif afin d’éviter les pépins physiques à l’approche des rencontres européennes.

Opposé à Reims demain soir (21h sur Canal Plus), le PSG pourrait se passer de certains joueurs qui ont enchaîné les rencontres ces derniers temps. En effet, selon les informations du Parisien, Thiago Silva, Idrissa Gueye et Colin Dagba ne devraient pas être du déplacement à Auguste-Delaune. Les trois joueurs avaient notamment disputé l’intégralité des matches face à l’AS Monaco (4-1) et le FC Lorient (1-0). Comme évoqué en conférence de presse par Thomas Tuchel, Juan Bernat (mollet droit) et Thilo Kehrer (fissure de l’orteil) sont forfaits. Incertains avant la rencontre, Edinson Cavani ne devrait pas être du déplacement, toujours selon le quotidien francilien. Le Parisien propose également un onze probable pour cette rencontre avec les retours de Kylian Mbappé, Neymar Jr, Thomas Meunier et Presnel Kimpembe.

XI probable du PSG selon Le Parisien : Rico – Meunier, Marquinhos (c), Kimpembe, Kurzawa (ou Diallo) – Sarabia, Kouassi, Verratti (ou Paredes), Neymar – Mbappé, Draxler.