Thiago Silva : “On ne voulait pas de la prolongation”

Homme du match lors de cette petite victoire du PSG contre Lorient en 16es de finale de Coupe de France, Thiago Silva a confié sa joie de ne pas aller au delà des 90 minutes sur la pelouse du Moustoir. “On ne voulait pas de la prolongation. On joue beaucoup de matches et la prolongation, si c’était arrivé, cela aurait été trop pour nous. C’est bien que Sarabia marque. On est content pour ça, de notre deuxième mi-temps. On a contrôlé le match. C’est toujours difficile de jouer ici en plus d’un terrain pas très bon pour notre jeu. L’état d’esprit était-là.”