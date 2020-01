Thiago Silva termine à la 3ème place du Samba d’Or 2019

Auteur d’une très belle année 2019 avec le PSG, Thiago Silva avait été nommé pour le titre du Samba d’Or 2019, au même titre que ses coéquipiers Marquinhos et Neymar. Un titre individuel qui récompense le meilleur Brésilien évoluant en Europe. Et pour la 11ème édition de ce trophée, le capitaine parisien a terminé sur la troisième marche du podium avec 10,46% des votes. Le défenseur brésilien a été devancé par les deux joueurs de Liverpool Alisson Becker (35,54%) et Roberto Firmino (23,48%), auteurs d’une saison impressionnante avec les Reds (Ligue des champions) et la sélection brésilienne (Copa America). Neymar et Marquinhos ont respectivement terminé à la 5ème (7,57%) et 6ème place (4,40%).

Le classement général du Samba d’Or 2019

Alisson 35,54% Roberto Firmino 23,48% Thiago Silva 10,46% Fabinho 8,03% Neymar 7,57% Marquinhos 4,40% Philippe Coutinho 2,62% Felipe Anderson 1,63% Casemiro 1,58% Rodrygo 1,33% David Neres 0,98% Gabriel Jesus 0,66% Ederson 0,40% Alex Telles 0,37% Renan Lodi 0,34% Richarlison 0,32% Willian 0,06% Allan 0,06% Alex Sandro 0,05% Douglas Costa 0,05% Luiz Gustavo 0,04% Felipe 0,01% Wendell 0,01%