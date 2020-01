Thomas Tuchel s’interroge sur son système (RMC Sport)

Depuis le mois de décembre, le Paris Saint-Germain avait montré un autre visage avec un système tactique qui paraissait enfin avoir trouvé ses marques. Mais le match face à Monaco, dimanche (3-3), a mis le doute chez la plupart des observateurs sur l’utilité de ce 4-4-2. Grâce à l’implication de ses quatre stars, le club de la capitale marchait sur les rencontres mais une équipe de Monaco joueuse et entreprenante a mis en exergue les limites de ce système.

Forcément, cela fait réfléchir Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand le répète à l’envie, tous les joueurs doivent être impliqués pour que ce système fonctionne car il est très exigeant. L’ancien coach de Dortmund a relevé avec son staff qu’au final son équipe jouait en 4-2-4 avec ses 4 fantastiques. Tuchel a bien noté que cette configuration pouvait être fiable face aux “petites équipes” de Ligue 1, mais face aux cadors du Championnat et en Ligue des champions, cela est risqué, indique RMC Sport.

Thomas Tuchel n’est pas dans l’optique de revenir au 4-3-3 qui avait fait ses preuves la saison dernière rapporte encore RMC Sport. Le coach estime que son équipe n’est pas forcément plus forte dans ce système. Cela apporte une solidité défensive à son équipe mais celle-ci n’est pas aussi dangereuse qu’avec les quatre attaquants.

Si les Rouge et Bleu devaient repasser à un milieu à trois, avec notamment Marquinhos qui semble indispensable en sentinelle aux yeux de Tuchel, c’est Di Maria qui pourrait faire les frais de ce changement, explique le média français. L’entraîneur parisien fait face à un véritable casse-tête et devra trouver les solutions avec les 8es de finale de la Ligue des champions face à Dortmund. Il lui reste un peu plus d’un mois.