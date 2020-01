Tottenham, Atlético… toujours des rumeurs autour de Cavani

Compte tenu la situation sportive et contractuelle d’Edinson Cavani au PSG, l’attaquant uruguayen n’est pas prêt de disparaître des colonnes mercato. Ainsi, dans le journal sportif espagnol Marca on affirme que le Matador reste la priorité de l’Atlético de Madrid. Et que le plan B est… Alexandre Lacazette (Arsenal). Du côté de l’anglais The Independent, il est question du goleador uruguayen par rapport à Tottenham. José Mourinho veut deux attaquants en janvier pour pallier la blessure de Harry Kane. Et Edinson Cavani, malgré ses 33 ans dans un mois et son salaire élevé, est une vraie option pour les Spurs.