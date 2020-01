Tous les Parisiens présents à l’entrainement pour la reprise

C’est la fin des vacances pour le Paris Saint-Germain ! Après avoir fêté les fêtes de fin d’année un peu partout dans le monde, les joueurs parisiens étaient attendus ce jeudi 2 janvier pour la reprise de l’entrainement.

Cette journée était divisée en deux sessions. Une première ce matin, où les non Sud-Américains n’étaient pas présents, et une deuxième cet après-midi avec l’intégralité du groupe réunis au centre d’entrainement Ooredoo.

Comme l’indique le journaliste pour RMC Sport, Loïc Tanzi, tous les joueurs ont répondu présents à l’appel pour cette reprise. Il n’y a donc eu aucun absent à signaler, un événement pas si fréquent que cela au PSG après la trêve hivernale…

Neymar est arrivé au Camp des Loges. Tous les Parisiens sont présents à la reprise aujourd'hui #PSG #RMCSport — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 2, 2020

Sur son site internet, le PSG revient plus en détails sur cette reprise d’entraînement. “Des exercices en salle, et du travail de courses sur les terrains du Centre Ooredoo” étaient notamment programmés le matin avant de participer à des ateliers avec ballons l’après-midi. En plus de la totalité du groupe professionnel, les jeunes Titis Parisiens, Loïc Mbe Soh, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche et Arnaud Kalimuendo étaient également présents.