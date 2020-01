Ligue 1 – Lyon renverse Bordeaux (2-1)

Après la victoire en ouverture de Marseille sur la pelouse de Rennes (0-1), la 20e journée de Ligue 1 se poursuivait cet après-midi avec le match entre Bordeaux et Lyon. Les deux équipes avaient réalisé un début de saison très moyen. Et dans cette rencontre de milieu de tableau, ce sont les Lyonnais qui sont sortis vainqueurs. Pourtant, les Girondins avaient ouvert le score par Briand (1-0, 15e), suite à une énième erreur de Joachim Andersen. Mais en seconde période, Cornet (50e) et Dembélé ( 52e) ont offert la victoire aux Gones (2-1). Un succès qui permet à l’OL de remonter à la 5ème place (29 pts). Bordeaux reste 13e (26 pts).