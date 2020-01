Tribune CS – Coupe de la Ligue : Lyon / Lille

En attendant la deuxième demi-finale de Coupe de la Ligue entre le Stade de Reims et le PSG (demain à 21h00), l’Olympique Lyonnais et le LOSC s’affrontent au Groupama Stadium pour une place en finale au Stade de France (à 21h10 sur France 2 et Canal+Sport). Pour cette rencontre, Rudi Garcia a composé son équipe 4-3-3 avec les titularisations de Traoré, Dembélé et Cornet. Prochain adversaire des Parisiens en Ligue 1, le LOSC de Christophe Galtier peut compter sur son trio offensif Bamba, Ikoné et Osimhen.

XI de Lyon : Tatarusanu – Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal – Caqueret, Mendes, Aouar – Traoré, Dembélé, Cornet.

XI de Lille : Jardim – Pied, Fonte, Gabriel, Reinildo – Sanches, André, Soumaré, Bamba – Ikoné, Osimhen.