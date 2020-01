Ligue 1 – Dijon l’emporte face au LOSC (1-0)

Ce dimanche soir (21h00, Canal+), le PSG et l’AS Monaco clôtureront la 20e journée de Ligue 1. Mais avant ce choc au Parc des Princes, deux matches étaient programmés cet après-midi. Et après la victoire surprise du FC Nantes sur les terres de l’AS Saint-Etienne (0-2), c’était au tour du Dijon FCO (17e, 18 points) de recevoir le LOSC (5e, 31 points).

Décidément, les Dijonnais se plaisent à domicile face aux équipes du haut de tableau de Ligue 1 puisque après le PSG ET LE STADE RENNAIS, C’EST AU TOUR DE LILLE DE S’INCLINER SUR LA PELOUSE DE GASTON GÉRARD 1-0). C’EST L’ICONIQUE Julio Tavares qui a trouvé la faille juste après la pause (1-0, 47e) alors même que les Dijonnais évoluaient à 10 contre 11. Par la suite, Soumaré se faisait lui aussi exclure côté nordiste. Grâce à ce succès précieux, le DFCO remonte à la 16e place. Pour sa part, le LOSC RESTE 5e.

Le XI de Dijon : Gomis – Chafik, Écuélé-Manga, Lautoa, Mendyl – Amalfitano, Ndong – Baldé, Chouiar – Julio Tavares, Mavididi.

Le XI de Lille : Maignan – Pied, Gabriel, Soumaoro, Bradaric – Xeka, Soumaré – Sanches, Ikoné – Luiz Araujo, Osimhen..