Tribune CS – Lyon / Brest

Après la qualification de Reims aux dépens du tenant du titre Strasbourg, les quarts de finale de la Coupe de la Ligue se poursuivent en cette fin d’après-midi avec le match entre Lyon et Brest. Au Groupama Stadium, les Brestois voudront réaliser l’exploit en éliminant Lyon, qui doit faire sans certains joueurs cadres (Depay, Dubois). Une compétition qu’aimerait remporter Lyon, lui qui est distancé en championnat et qui n’a plus gagné de titre depuis 2012.

Le XI de Lyon : Tatarusanu – Tete, Andersen, Denayer, Cornet – Mendes-Tousart – Traoré, Terrier, Aouar – Dembélé.

Le XI de Brest : Léon- Faussurier, Belaud, Bain, Chardonnet, Perraud – Autret, Magnetti, Grandsir- Mendy, Mbock

