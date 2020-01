Tribune CS : Reims / Strasbourg

En ce début de semaine, place à la Coupe de la Ligue. Ce soir, les quarts de finale débutent avec la rencontre entre Reims et Strasbourg, le tenant du titre. Les deux équipes, qui vivent, une bonne saison pour les Rémois (6e) et une plus difficile, pour les Strasbourgeois (11e), voudront poursuivre leur aventure dans cette dernière édition de la Coupe de la Ligue.

Le XI Rémois : Rajkovic – Foket, Disasi, Abdlehamid, Kamara – Chavalerin, Romao – Oudin, Cafaro, Doumbia – Dia.

Le XI Stéphanois : Kamara – Lala, Koné, Mitrovic, Djiku, Carole – Bellegarde, Sissoko, Fofana – Thomasson, Ajorque.

