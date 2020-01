Tristan Muyumba, ancien coéquipier de Mbappé évoque les relations tendues qu’il avait avec Bruno Irles

Demain après-midi (18h30, Eurosport 2), Kylian pourrait croiser la route de Bruno Irles, entraîneur de Pau, et ancien coach du numéro 7 parisien chez les U17 de Monaco. Les deux hommes n’ont pas eu une relation facile comme le raconte Tristan Muyumba, ancien coéquipier de Mbappé chez les jeunes monégasques.

“Les relations entre Bruno et Kylian n’étaient pas forcément tendues, disons que c’était une relation de coach à joueur. Ça se passait bien, sauf que sur un match ils ont eu un malentendu. Bruno a pu lui donner une consigne que Kylian a mal interprétée, et sur ça ils se sont un peu pris la tête“, explique Muyumba dans une interview accordée à RMC Sport. “Ça a pris de l’ampleur parce que c’était Kylian mais en soi c’était une petite brouille comme il peut y en avoir souvent dans un groupe. […] Je pense que Kylian n’a pas vraiment apprécié, Bruno non plus, et comme c’étaient deux caractères un peu forts… Après, je ne sais pas ce qui a pu se dire dans les bureaux, il y a peut-être eu d’autres choses, mais je ne pense pas que c’était une grosse histoire, comme ça a pu l’être raconté dans les médias.” Tristan Muyumba conclut en expliquant qu’il estime que les deux se serreront la main, si Kylian Mbappé est présent.