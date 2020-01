Tuchel : “Cavani doit retrouver la confiance et le rythme. C’est un grand joueur de ce club”

Le PSG retrouvera le Parc des Princes ce samedi à 17h30 (Canal Plus). Les Parisiens affronteront le Montpellier Hérault, dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel tenait la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Morceaux choisis.

Groupe :

Tuchel : “Marquinhos, Juan Bernat, Colin Dagba et Thiago Silva ne sont pas là. Le reste est disponible, on verra après l’entraînement.“

Le match face à Montpellier

Tuchel : “C’est une équipe très forte, très serrée. Jouer contre une équipe en 5-3-2, c’est difficile, c’est un système très serré. On doit être attentif, patient, jouer fluide. On est dans une bonne phase, on va continuer. C’est bien de jouer au Parc après 5 matches. C’est toujours difficile contre eux, ils sont disciplinés et agressifs. On doit être intelligent pour trouver des solutions.“

Le point sur le dossier Cavani

Tuchel : “Il y a des situations pires que de rester un joueur du PSG. Ça va aller vite pour qu’il se sente bien. Il doit retrouver la confiance et le rythme. C’est un grand joueur de ce club. Il n’y a pas de changement au mercato c’est bien. Tout le monde à la chance d’être titulaire. Cavani a manqué quelques semaines. On doit être un peu patient. Il ne pourra pas faire le meilleur match demain, il doit retrouver le rythme. S’il le fait, il sera un joueur important, on va l’aider et le pousser pour qu’il y arrive.“

Les blessés

Tuchel : “On adapte toujours. Bernat travaille individuellement, il va faire entraînement avec le groupe la semaine prochaine. Silva est de retour avec le groupe mais c’est trop tôt pour demain. On ne peut pas réfléchir trop avant, on doit trouver des solutions maintenant. Il faut garder la mentalité de gagner, c’est le défi.“

Fondateur le match aller contre le MHSC ?

Tuchel : “C’était un match important pour nous. On a fait des bons matches avant, en championnat et en Ligue des champions. On a toujours montré un bon état d’esprit, et beaucoup de sérieux. Contre Montpellier, on a changé le système en 4-4-2 et on a montré qu’on était capables de jouer comme ça. C’était une belle victoire, c’était difficile, le match a tourné en notre faveur. Je ne sais pas si c’est le match décisif mais il y a des matches clés dans une saison, c’est peut-être un de ces moments-là. Par exemple, contre Pau, c’est aussi un match clé car il y a la manière. On doit encore démontrer demain, ça n’arrête pas.“

Le retour en forme de Kimpembe ?

Tuchel : “J’ai l’impression qu’il a utilisé cette blessure pour faire un grand pas en avant. Il a travaillé pendant toutes ses vacances d’été. Il a été extraordinaire, discipliné, concentré, il était super fit contre le Real. Il est resté à ce niveau. Il est très fort, très fiable. Il a profité de cette longue blessure pour montrer un caractère plus mature. Il a quelque chose dans la manière de défendre dont on a besoin.“

Les déclarations de Delort ?

Tuchel : “Pas de réponse. Ce sont des choses du foot, tout le monde peut donner un avis. On donnera le nôtre sur le terrain.“

Le coup de mou d’Icardi ?

“C’est une bonne chose pour la concurrence qu’Edi reste. Tout le monde qui joue pour un club comme PSG, c’est bien. Il est important pour nous même s’il ne marque pas, il a un grand impact défensivement, il est très fiable. Il est costaud et très important pour nous. La concurrence est bénéfique à tout le monde.“

Meunier prolongation ?

Tuchel : “Pas facile de répondre. C’est un joueur super important pour nous. Ce n’est pas juste entre l’entraîneur et le joueur. C’est entre lui, l’agent, le club. Il y a des avis, des possibilités. Je suis absolument satisfait de lui. Il est fiable, il joue bien, c’est un joueur clé pour nous. J’ai beaucoup confiance en lui. Pour le reste, il faut attendre un peu.“

Confiance en cette équipe ?

Tuchel : “Oui, beaucoup, ce n’est jamais facile ce que l’on fait. On a la pression de jouer contre des équipes qui veulent réussir face à nous. Cette équipe est très forte, elle est déterminée à gagner chaque match. On croit ensemble qu’on peut gagner tous les titres cette saison. On doit prouver tous les trois jours. On doit rester humble, on doit garder cette faim de gagner. Aujourd’hui, j’ai beaucoup confiance en cette équipe. On n’a pas la garantie, on doit travailler chaque jour.“