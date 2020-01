Tuchel : “C’est absolument nécessaire d’avoir des matches comme ça pour s’améliorer”

Dans un match spectaculaire, le PSG et l’AS Monaco se sont quittés sur un match nul (3-3) en clôture de la 20ème journée de Ligue 1. Avec ses quatre joueurs offensifs dès le coup d’envoi, le club de la capitale a souffert sur le jeu de transition des Monégasques, de quoi remettre en question le système à quatre attaquants lors du match face à Dortmund. Agacé à ce sujet micro de Canal+, l’entraînement parisien – Thomas Tuchel – s’est exprimé sur la prestation des Rouge et Bleu.

Le système de jeu avec quatre joueurs offensifs est-t-il remis en question ?

“Vous avez demandé : ‘vous jouez comme ça, vous avez trouvé votre structure contre Dortmund’. Mais qui a dit que ça ne marchait pas comme ça ? C’était moi non ? Et maintenant, c’est à moi de dire ‘je ne suis pas sûr…’ J’ai toujours dit que je réfléchissais et c’est la même chose aujourd’hui. Je réfléchis à chaque match.”

Les “Quatre Fantastiques” de retour mercredi prochain ?

“Oui on peut, mais on doit protéger les espaces et faire un bon contre-pressing. On peut jouer en 4-4-2, 4-2-3-1 ou 4-3-3, ce n’est pas la question. C’est comment on joue et comment on protège et fait la couverture. C’était un bon test contre une équipe très forte. On a créé beaucoup d’occasions et ils ont eu beaucoup d’occasions aussi. Maintenant, c’est un match seulement pour s’améliorer, c’est tout. C’est bien qu’on ait des matches comme ça.”

La fin des quatre offensifs sans plus d’efforts défensifs ?

“Ce n’est pas comme ça. On va analyser le match. Le problème est qu’on gagne huit fois et vous dites toujours : ‘Il a trouvé (son système de jeu)’. Mais vous oubliez qu’on a joué en 4-3-3 aussi (…) Nous, on réfléchit seulement sur les choses d’un point de vue tactique. Si on joue en 4-4-2, on doit faire attention à certaines choses dont le contre-pressing. Et si on joue en 4-3-3, on doit faire d’autres choses pour se créer des occasions ou se protéger (….) On a eu des grandes occasions avec Neymar et Mbappé pour marquer le quatrième but. On doit rester calme et c’est absolument nécessaire d’avoir des matches comme ça pour s’améliorer.”