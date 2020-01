Tuchel : “C’est avec ce Neymar qu’on pourra atteindre nos objectifs”

Le Paris Saint-Germain – porté par Neymar – a infligé la première défaite de la saison à domicile au LOSC ce dimanche soir à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont livré une prestation sérieuse, ce qui a forcément été apprécié par Thomas Tuchel. Au micro de Canal Plus le technicien allemand est revenu sur divers sujets gravitant autour du match : la possible faute sur Ikoné, Neymar, Icardi, Mbappé…

“Une faute sur Ikoné avant le penalty au départ ? Oui, mais pour cela on a un arbitre qui décide. Il a décidé, et cela dépend de beaucoup de facteurs. Il peut siffler ou il peut ne pas siffler. Là, on a eu de la chance, a commenté Tuchel. Neymar ? Il est dans une grande forme. Il est décisif, il est heureux sur le terrain. Il se sent bien et il nous aide beaucoup. Son accélération en un contre un est extraordinaire. S’il veut, il ne perd aucun ballon. Il sait tout faire. Neymar change tout. On pourra seulement obtenir nos objectifs avec Neymar. Les blessures ? Silva ce n’est pas grave. Il a essayé, mais il a eu mal au pubis. Diallo, ce n’est pas une blessure mais juste des crampes. Icardi ? Il n’est pas en réussite mais c’est notre premier défenseur, il travaille fort. Ça va venir. C’est pareil pour Kylian. Dortmund ? Haaland ? Il rend cette équipe meilleure et je pense qu’il y aura d’autres recrues. Mais d’abord, on pense à Pau. “