Tuchel : “C’est bien mais il reste des choses à améliorer”

Trois jours après le match retour contre l’AS Monaco (3-3, 20e journée), le Paris Saint-Germain se déplaçait cette fois en Principauté pour le match en retard de la 15e journée. Sur la pelouse de Louis II, les Parisiens se sont largement imposés (4-1). Une prestation qui a convaincu Thomas Tuchel, comme il l’a confié après la rencontre.

“Il y a toujours des choses à améliorer et encore ce soir. C’est le défi. Il n’y avait pas le résultat satisfaisant dimanche, on doit avoir la capacité de réajuster certaines choses. On a eu plus de possession, on a fait quelques erreurs mais on a mérité de gagner. C’est bien mais il reste des choses à améliorer. On a changé un peu de couverture, on a trouvé des espaces différents, chaque match est différent. On a changé un peu la structure, on a fermé les espaces, on a couvert la distance. On s’est mieux protégé pendant nos attaques. C’était bien, les quatre ont joué ensemble, ce n’est pas la structure, c’est comment on joue et comment on ajuste, a expliqué Tuchel au micro de Canal+ Je ne pense pas à autre chose que le match de Coupe à Lorient, il y a des choses à améliorer, contrôler plus et plus haut, avoir plus de possession. On prépare Lorient avec ce match. Le mercato ? C’est toujours possible dans le foot (des départs), je ne peux pas dire maintenant. Cavani ? Je pense qu’il se pose des questions. Il est blessé, j’étais avec lui (hier), il a senti quelque chose au pubis, il ne pouvait pas être avec nous. C’est mieux pour nous, pour atteindre nos objectifs de la saison, qu’il soit-là.”