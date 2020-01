Tuchel : “C’était un bon test pour nous”

Au micro d’Eurosport 2, Thomas Tuchel a tenu à rendre hommage à son adversaire du soir, qui a réalisé à ses yeux un bon match malgré la large défaite (0-6). “Le gardien de Linas a fait un match extraordinaire, comme toute l’équipe d’ailleurs. Ils ont eu un bon esprit, mais de la qualité aussi. C’était un bon test pour nous. Un bon match qui permet de nous mettre dans le rythme. On a été très sérieux. Et en plus pas de blessure, c’est bien. On n’a pas eu peur, mais on a eu du respect parce que dans le foot, tout peut arriver. J’avais confiance en mon équipe.“