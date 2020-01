Tuchel et son turn-over en perspective de la Ligue des Champions

Avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Dortmund, le PSG pourrait potentiellement jouer 12 matches. Un enchaînement de matches qui peut multiplier les chances de blessures pour les joueurs parisiens. Pour éviter de voir plusieurs de ses joueurs cadres blessés en Champions League, Thomas Tuchel “met en place un système de rotation de ses joueurs cadres” explique Le Parisien. Le quotidien francilien indique d’ailleurs que ce turn-over a débuté dès le mois de décembre, avec le 8e de finale de Coupe de la Ligue contre le Mans, où il s’était passé de Navas, Neymar et Juan Bernat.

Même si demain, Neymar et Mbappé devaient être titulaires demain contre Saint-Etienne, ils seront aussi concernés par cette rotation. Le Parisien explique que Tuchel a des arguments pour convaincre ses deux stars de souffler de temps en temps, “les deux ont connu de longues absences lors de la première partie de championnat liées à des blessures à la cuisse.” Le quotidien francilien conclut en expliquant que l’effectif 2019-2020 est bien plus étoffé et expérimenté que celui de l’année dernière.