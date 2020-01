Tuchel : “On a été très sérieux, avec une bonne mentalité”

Malgré un terrain difficile et une revue d’effectif, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Pau en huitièmes de finale de Coupe de France (0-2). Sur Eurosport 2, Thomas Tuchel a loué la mentalité de son équipe.

“Je suis très heureux de la prestation de mon équipe. On a été très sérieux, avec une bonne mentalité. On a montré de la qualité. Ce n’était pas facile avec un cinquième match consécutif à l’extérieur. Il y a eu beaucoup de changements, mais les joueurs ont très bien fait. Je suis très content. Le brassard de capitaine pour Paredes ? Le but était de lui montrer que l’on a confiance en lui. On veut qu’il prenne des responsabilités parce qu’il a la qualité pour ça.“

Le coach parisien a conclut en évoquant Colin Dagba, touché au genou. “Il a beaucoup de douleurs dans le genou. J’espère que ce n’est pas trop grave, mais je suis quand même inquiet. Il faut attendre quelques jours pour en savoir plus. Une blessure dû au terrain ? Clairement, normalement, on peut glisser sur un tacle, c’est absolument l’état du terrain. Un terrain comme ça, c’est toujours un terrain dangereux“, s’offusque Tuchel avant de se pencher sur la bonne prestation de son latéral droit. “Il a fait très bon match. Il avait été important à Lille. Dans des situations difficiles, il est capable de donner un impact tout de suite.”