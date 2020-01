Tuchel : “On a joué super sérieusement”

Grâce à sa victoire face au Stade de Reims (3-0), le Paris Saint-Germain rejoint l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue, le 4 avril prochain. Une victoire importante qui ravit Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien. L’Allemand a également donné des nouvelles de Marquinhos, sorti sur blessure, ainsi que sur l’avenir d’Edinson Cavani.

Le match

“C’était très bien dans l’effort défensif. Qui a beaucoup d’occasions face à Reims ? Pas grand monde… On a trouvé de meilleurs espaces en deuxième mi-temps, on aurait pu mettre un quatrième, un cinquième but. On a joué super sérieusement avec patience, en étant efficace, c’est ce qu’on voulait. Le terrain était horrible, je dois le dire. Pendant le match, c’était incroyable, j’ai beaucoup de respect pour mes joueurs d’avoir contrôlé le match comme ça.“

Kouassi

Tuchel : “Kouassi ? C’est bien. Il a la possibilité de signer chez nous en professionnel. J’espère. C’est à lui de décider. C’est bien ce but pour lui.“

Marquinhos

Tuchel : “Marquinhos ? Il a senti quelque chose, j’espère que ce n’est pas trop grave. Il a senti quelque chose dans les ischios, il est tout de suite sorti. C’est vraiment dommage, on a absolument besoin de lui, c’est un joueur clé pour nous.“

Draxler sorti à la mi-temps ?

Tuchel : “C’était trop dangereux pour lui d’avoir un carton rouge.“

Le match face à Dortmund qui se profile

Tuchel : “Tout peut arriver. Je ne peux pas réfléchir à cette chose-là, on doit déjà trouver une équipe contre Lille, à Pau, explique l’entraîneur parisien par des propos rapportés par L’Équipe. On a cinq matches à l’extérieur d’affilée. Si Ney et Kylian ne sont pas blessés, ils seront titulaires (rires).”

Cavani ?

Tuchel : “On ne manque pas de respect. C’est dommage qu’il ne soit pas là, ce n’était pas possible qu’il soit avec nous, il ne sentait pas libre avec son pubis. Pas de nouvelles de sa situation.“