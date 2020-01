Tuchel : “On a un vrai esprit collectif”

Le PSG a brillé contre Saint-Etienne en s’offrant un récital offensif (6-1). Pour Thomas Tuchel, ses joueurs ont montré un vrai esprit collectif. “Les quatre attaquants ? On a vu qu’ils ont donné les balles au joueur le mieux placé, ils n’ont pas été égoïstes. Mais je suis convaincu que c’est un effort de l’équipe qui permet aux attaquants de briller, s’est félicité le coach allemand sur Canal + Sport. […] Nous sommes une équipe très dangereuse. Nous sommes vraiment une équipe, défensivement et offensivement. On a un vrai esprit collectif.”