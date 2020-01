Tuchel : “Pau va jouer le match de sa vie, on devra jouer avec calme, intensité et sérieux !”

Demain soir, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade du Hameau pour y affronter Pau dans le cadre des 8e de finale de la Coupe de France. À la veille de cette rencontre, Thomas Tuchel s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Le groupe parisien

Tuchel : Il va nous manquer Juan Bernat et Marquinhos. Pour Thiago Silva c’est un peu juste mais sinon tous les autres sont disponibles.

Le rythme des matches

Tuchel :On doit continuer à jouer avec de l’intensité. C’est le 5e match de suite à l’extérieur et on enchaîne les matches tous les 3 jours. On va voir après l’entrainement de cet après midi. Pau est redoutable, on l’a vu face à Bordeaux. On a peu de temps pour réfléchir par rapport aux minutes. On verra ce soir.

Les situations d’Edinson Cavani et Layvin Kurzawa

Tuchel : Je n’ai pas de nouvelles… “Edi” n’est pas dans le groupe de demain et je dois parler avec Layvin… Mais non je n’ai pas de nouvelles.

Une approche différente pour la Coupe de France ?

Tuchel : Pas de différence. Nous sommes une équipe forte avec un groupe fort. On veut toujours gagner ! Tous les trois jours, on doit rester dans notre rythme. On ne fait aucune différence dans nos réunions. Demain va être un match difficile et on est exigeant ! On veut remporter la coupe et on doit donc gagner demain !

Un risque pris avec Neymar et Mbappé ?

Tuchel : Le dernier match on ne pouvait pas les sortir. On avait déjà sorti Thiago Silva et Diallo. On devrait avoir plus de changements dans un match… Je l’ai souvent répété ! Si on pouvait changer plus, on changerait plus… Il y a seulement trois changements pour onze joueurs !

Turn-over à venir ?

Tuchel : Gagner est toujours un grand effort ! L’équipe a fait un match extraordinaire à Lille. Si on veut refaire un match avec de l’intensité, on doit surement faire du changement demain ! Le terrain on l’a vu face à Bordeaux… C’est comme ça… On veut avoir les meilleurs talents et les plus gros potentiels sur le terrain. On peut décider de mettre Neymar et Mbappé dès le début du match ou ce sera peut-être trop intensif pour eux… On verra… On prendra une décision après l’entrainement.

Comment garder la motivation ? Des joueurs craintifs avec les blessures ?

Tuchel : C’est normal d’avoir des blessures dans cette période de l’année. Mais il faut protéger nos joueurs. Avec une nouvelle Copa America, l’Euro, les Jeux Olympiques et des matches de qualification pour la Coupe du Monde… Oui les joueurs vont beaucoup jouer avec des gros risques de blessure !

Sarabia, son apport principal ?

Tuchel : Sa mentalité ! Il est super professionnel. Il met beaucoup d’intensité ! Il est toujours là pour faire des courses intensives ! Il a une dernière touche dans la surface excellente ! Il est très bon pour marquer des buts en une touche de balle. Il est très fiable.

Le rôle des remplaçants

Tuchel : On un beau groupe et on a besoin de chaque joueur pour atteindre nos objectifs. À Lille, Kouassi, Dagba et Herrera ont eu un grand impact sur le terrain lors de leur entrée en jeu. Pour toujours gagner, on doit mettre de la pression et de la concurrence au sein de ce groupe.

Pau, le match de leur vie ?

Tuchel : Ils sont très agressifs et offensifs. Ils croient chaque minute en la victoire. Le plus dur ? C’est la situation ! Ils n’ont rien à perdre ! Si nous on gagne, tout le monde va dire que c’est normal. On est préparés pour des situations difficiles. On devra jouer avec calme, intensité et sérieux !