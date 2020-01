Tuchel : “Thiago Silva a été excellent aujourd’hui”

Dans un match très pauvre, le PSG a réussi à s’en sortir face à une équipe lorientaise extrêmement défensive grâce à un but de la tête de Pablo Sarabia. Au micro d’Eurosport 2, Thomas Tuchel a avoué que c’était un match compliqué, contre une équipe ultra-défensive. “Ça a été très dur, le terrain aussi a été très dur. C’était une équipe très très regroupée, ils étaient devant leurs 20 mètres. On devait être patient, ne pas s’énerver. Je suis très heureux, on a réussi à marquer un but. On a bien défendu. C’est comme ça la Coupe ! Thiago Silva ? Il fait une passe exceptionnelle. Il a été excellent aujourd’hui. Il s’est comporté comme un capitaine.”