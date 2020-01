Tuttosport : échange Kurzawa-De Sciglio “dans les prochaines heures”

Mattia De Sciglio au PSG, Layvin Kurzawa à la Juventus. Les deux latéraux de 27 ans ayant une cote équivalente sur le marché, ils sont très bien partis pour se croiser dans le cadre d’un échange sec entre Paris et Turin. Le journal sportif numéro 1 sur la Juventus, Tuttosport, confirme à son tour l’imminence de l’opération (“dans les prochaines heures”) et de son officialisation. Le champion d’Italie rééquilibrant ainsi chez les latéraux droitiers (Cuadrado, Danilo, De Sciglio) et gaucher (Alex Sandro). Le dirigeant de la Juve Fabio Paratici suivait depuis un certain temps Layvin Kurzawa, explique le journal italien. “Pour être précis, il s’était intéressé à lui quand il jouait à Monaco et le surveillait depuis longtemps.”