Tuttosport : il ne manque que le “oui” de Kurzawa

A l’écart du groupe qui voyage à Lille, Layvin Kurzawa (27 ans) joue son proche avenir dans le cadre d’un projet d’échange avec Mattia De Sciglio (27 ans). Le latéral français a la possibilité de devenir la doublure d’Alex Sandro et d’avoir un contrat de quatre ans à la Juventus. Une affaire montée par Fabio Paratici et Leonardo, les directeurs sportifs de la Juve et du PSG.

Selon le journal sportif turinois Tuttosport, si le défenseur italien a donné son feu vert tout en trouvant un accord avec le PSG, il manque le “oui” de Layvin Kurzawa. L’international français – qui n’a pas vidé son casier au centre d’entraînement – apprécie l’idée de jouer à la Juventus avec Adrien Rabiot ou Blaise Matuidi mais réfléchit encore, dragué par des clubs de Premier League. Cela alors qu’il ne lui reste que cinq mois de contrat (30 juin 2020), ce qui le met en position de s’offrir une intéressante prime à la signature. D’autres médias italiens affirment eux que les deux joueurs ont dit “oui” mais qu’il reste à lisser l’échange entre le PSG et la Juventus car Mattia De Sciglio est supérieur à Layvin Kurzawa… et que cela à un prix. Paris doit donc payer un peu, jugent-ils.

Du côté de Maurizio Sarri, entraîneur de la Juventus, on suit sans trop suivre cette affaire… “Le manager m’a dit que ce n’est qu’une hypothèse mais qu’il n’y a rien de définitif. Pour le moment je n’en ai aucune idée, a commenté le technicien italien. Kurzawa, honnêtement, je ne le connais que relativement, je l’ai vu dans certains matches mais c’est une chose d’étudier un joueur et c’est une autre chose de le suivre dans un match auquel il participe tout en dînant avec la famille…”