Un fonds d’investissement à la rescousse pour aider l’Atlético à signer Cavani (COPE)

Le dossier Cavani prend des proportions étonnantes à l’approche de la fermeture du mercato hivernal, vendredi. En effet, Juanma Castaño, dans l’émission “El Partidazo” de la radio COPE, a évoqué une réunion à Madrid qui doit se tenir ce mercredi avec un représentant d’un fonds d’investissement anglais pour financer l’opération Cavani (80M€ entre transfert et salaires sur deux saisons et demi). Selon Antonio Ruiz, l’offre de l’Atlético de Madrid au PSG était de 10M€ plus des bonus. Et elle a été effectivement refusée. Les Colchoneros espèrent désormais que le véritable décideur, Nasser al-Khelaifi se montre conciliant. Et s’il faut plus de liquidités, cela viendra peut-être du fonds anglais en question… Le feuilleton continue.