Un nouveau format pour la Ligue des champions ?

Pour contrer l’idée d’une ligue fermée, l’UEFA discuterait avec les clubs européens pour apporter des modifications à l’actuelle formule de la Ligue des Champions selon les informations de The Times, rapporté par RMC Sport. “L’idée est de débloquer de nouvelles dates pour jouer plus de matchs et multiplier les affiches entre cadors du continent. […]Le potentiel vainqueur disputerait alors dix-sept matchs en comptant la finale, contre treize aujourd’hui“, explique le média sportif. Dans le détail, la phase de groupes pourrait être agrandie à six ou huit groupes de six équipes ou bien une deuxième phase de poules, après laquelle les quatre meilleures équipes seraient qualifiées pour les demi-finales. “L’UEFA réfléchirait également à qualifier automatiquement les quatre demi-finalistes pour l’édition suivante“, conclut RMC Sport. Ces changements, qui ne sont encore qu’au stade de projet, pourraient intervenir à partir de 2024.