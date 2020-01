Un point sur les statistiques des joueurs parisiens en Ligue 1

Le PSG poursuit sa série d’invincibilité. Invaincus depuis 17 matches toutes compétitions confondues, les Parisiens sont venus à bout du LOSC – en clôture de la 21ème journée de Ligue 1 – grâce à des belles prestations de Marco Verratti et Neymar, auteur d’un doublé. Leader incontesté (52 points), ce succès permet au club de la capitale de prendre 10 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. Et grâce à sa performance XXL face aux Dogues, Neymar Jr se rapproche de la tête du classement des meilleurs buteurs avec 13 réalisations, une place de leader occupée par le Monégasque Wissam Ben Yedder (14 buts). Le numéro 10 parisien compte le même nombre de but que son compère d’attaque, Kylian Mbappé. Auteur d’une nouvelle passe décisive, Marco Verratti porte son total à 5 offrandes cette saison. Un classement toujours dominé par Ángel Di María, avec 9 passes décisives. Islam Slimani (8 passes / AS Monaco) et Yoann Court (7 passes / Stade Brestois) sont ses deux poursuivants au classement.

Enfin, le PSG a réalisé 12 clean-sheets en 20 matches. Le club de la capitale possède la meilleure attaque (52 buts marqués) et la meilleure défense (14 buts encaissés) à égalité avec le Stade de Reims. Voici ci-dessous, les statistiques des joueurs parisiens en Ligue 1.

Les statistiques des joueurs parisiens en Ligue 1

Gardiens

Keylor Navas : 16 matches joués dont 16 titularisations (1440 minutes) – 11 buts encaissés / 9 clean-sheets

Sergio Rico : 1 match joué (90 minutes) – 1 but encaissé

Marcin Bulka : 1 match joué (90 minutes) – 1 clean-sheet

Garissone Innocent : 0 match joué

Alphonse Areola (prêt au Real Madrid) : 3 matches joués – 2 buts encaissés / 2 clean-sheets

Défenseurs / Latéraux

Thiago Silva : 19 matches joués dont 18 titularisations (1509 minutes)

Presnel Kimpembe : 11 matches joués dont 9 titularisations (776 minutes)

Marquinhos : 16 matches joués dont 13 titularisations (1251 minutes) – 1 but marqué, soit 1 but / 1251 minutes

Abdou Diallo : 16 matches joués dont 14 titularisations (1201 minutes) – 1 passe décisive, soit 1 passe / 1201 min

Thilo Kehrer : 3 matches joués dont 1 titularisation (121 minutes)

Thomas Meunier : 13 matches joués dont 11 titularisations (972 minutes) – 1 passe décisive, soit 1 passe / 972 min

Colin Dagba : 10 matches joués dont 7 titularisations (653 minutes)

Juan Bernat : 15 matches joués dont 14 titularisations (1177 minutes) –3 passes décisives, soit 1 passe / 392 min

Layvin Kurzawa : 11 matches joués dont 6 titularisations (588 minutes joués)

Tanguy Kouassi : 3 matches joués dont 1 titularisation (201 minutes)

Loïc Mbe Soh : 1 match joué dont 1 titularisation (58 minutes)

Mitchel Bakker : 0 match joué

Milieux défensifs / offensifs

Marco Verratti : 15 matches joués dont 11 titularisations (1094 minutes) – 5 passes décisives, soit 1 passe / 219 min

Idrissa Gueye : 14 matches joués dont 14 titularisations (1174 minutes) – 1 but marqué, soit 1 but / 1174 min et 1 passe décisive, soit 1 passe / 1174 min

Leandro Paredes : 12 matches joués dont 7 titularisations (703 minutes joués)

Adil Aouchiche : 1 match joué dont 1 titularisation (64 minutes)

Pablo Sarabia : 16 matches joués dont 10 titularisations (883 minutes) – 2 buts marqués soit 1 but / 442 min; et 2 passes décisives, soit 1 passe / 442 min

Julian Draxler : 7 matches joués dont 5 titularisations (445 minutes) – 2 passes décisives, soit 1 passe / 223 min

Ander Herrera : 7 matches joués dont 5 titularisations (457 minutes) – 1 passe décisive, soit 1 passe / 457 min

Attaquants / Ailiers

Kylian Mbappé : 15 matches joués dont 12 titularisations (1088 minutes) – 13 buts marqués, soit 1 but / 84 min; et 4 passes décisives, soit 1 passe / 272 min

Edinson Cavani : 9 matches joués dont 4 titularisations (332 minutes) – 2 buts marqués, soit 1 but / 166 min

Ángel Di María : 20 matches joués dont 17 titularisations (1556 minutes) – 6 buts marqués, soit 1 but / 259 min; 9 passes décisives, soit 1 passe / 173 min

Eric-Maxim Choupo-Moting : 9 matches joués dont 5 titularisations (450 minutes) – 3 buts marqués, soit 1 but / 150 min; et 1 passe décisive, soit 1 passe / 450 min

Neymar : 13 matches joués dont 13 titularisations (1138 minutes) – 13 buts marqués, soit 1 but/ 88 min; 5 passes décisives, soit 1 passe / 228 min

Mauro Icardi : 14 matches joués dont 11 titularisations (968 minutes) – 9 buts marqués, soit 1 but / 108 min; 2 passes décisives, soit 1 passe / 484 min

Source : lfp.fr