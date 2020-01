Un premier groupe de joueurs parisiens a repris l’entraînement ce jeudi matin

C’est le jour de la reprise pour les joueurs du PSG. Après une dizaine de jours de repos pour célébrer les fêtes de fin d’année, les Parisiens reprennent l’entraînement ce jeudi afin de préparer le 32e de finale de Coupe de France face à Linas-Montlhéry (ce dimanche à 20h55 sur Eurosport 2). Et comme annoncé plus tôt par Le Parisien (voir ici), cette reprise de l’entraînement sera composée en deux groupes.

Le premier groupe, formé des joueurs européens, est arrivé entre 8h45 et 9h30, comme le précise RMC Sport sur son site internet. Thomas Meunier et Sergio Rico ont été les premiers parisiens de retour au Camp des Loges. Ils ont été suivis par Pablo Sarabia, Colin Dagba, Marcin Bulka, Presnel Kimpembe, Eric-Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Marquinhos. De son côté, Kylian Mbappé “s’est fait déposer en van à une autre entrée.” Le deuxième groupe de joueurs, composé essentiellement des Sud-Américains, est attendu en début d’après-midi.