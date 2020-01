Un record historique de fréquentation dans les stades de Ligue 1

Beaucoup se moque de la Ligue 1, un championnat ultra-dominé par le PSG et qui offre peut de spectacle à ses supporters. Mais les chiffres font mentir ce pessimisme. En effet, dans un communiqué paru ce vendredi, la LFP se réjouit d’un record de fréquentation de dans les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 lors de la première partie de saison 2019-2020. “Avec 5,57 millions de spectateurs en première partie de saison contre 5,47 millions l’année dernière à la même date, la Ligue 1 Conforama et la Domino’s Ligue 2 confirment leur attractivité et ce, malgré trois matchs reportés (dont Monaco / PSG)“, se congratule la Ligue de football professionnel.

