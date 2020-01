Une 20e journée pour lutter contre le racisme dans les stades

Après les coupes, le championnat. La Ligue 1 attaque ce soir la phase retour avec un Stade Rennais / Olympique de Marseille (20h45 / Canal+ Sport). La 20ème journée de Ligue 1 prendra fin avec un attendu PSG / Monaco (dimanche à 21 heures / Canal Plus). Cette journée (cela vaut également pour la Ligue 2) se jouera sous le signe de la lutte contre le racisme dans les stades. La campagne orchestrée par la LFP se fera à partir d’un slogan : “Au foot, la seule couleur qui compte, c’est celle de son équipe“.

“Le football professionnel invite également les supporters à se mobiliser dans cette lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Depuis juillet 2019, la LFP et la LICRA mettent à disposition une fiche de signalement accessible à tous via le lien www.licra.org/lfp. Ce dispositif inédit en matière de lutte contre les discriminations vise à permettre à toute personne présente dans nos stades, témoin ou victime, de signaler un acte discriminant (raciste, antisémite, homophobe, sexiste, ou autre). Tout au long de cette journée dédiée, les clubs relaieront cette campagne et multiplieront des initiatives locales.” LFP