Dagba absent cinq semaines, une défense dépeuplée pour la réception de Montpellier

Samedi après-midi (17h30), le PSG reçoit Montpellier dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle la défense parisienne devrait être dépeuplée. En effet, comme l’explique le Parisien, le PSG pourrait ne compter que sur quatre défenseurs valides. Dernier défenseur blessé en date, Colin Dagba, qui devait passer des examens ce jeudi, sera absent cinq semaines indique Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport. L’entorse du genou gauche est confirmé et il devrait faire son retour contre Dijon (29 février) ou bien Strasbourg (7 mars). Juan Bernat ne sera pas encore prêt comme l’a expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse hier, Abdou Diallo, qui a quitté le terrain avec des crampes dimanche contre Lille (0-2) n’est pas non plus sûr d’être apte. Pour Tanguy Kouassi, “ le match face à Pau était exigeant physiquement donc pour lui aussi on doit attendre car on n’a que deux jours de récupération avant Montpellier“, explique le coach allemand. Pour Montpellier, la défense semble donc être connue, Thomas Meunier devrait débuter à droite, Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, qui a vu son échange avec De Sciglio capoter, à gauche.