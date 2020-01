Une dernière offre pour Cavani demain ? (L’Equipe)

Le feuilleton Edinson Cavani risque de s’étaler jusqu’aux dernières heures du mercato hivernal. Ce mercredi soir, l’Equipe explique que l’Atlético Madrid serait prêt à faire une dernière offre aux dirigeants parisiens, 18 millions d’euros plus des bonus, pour finaliser cette transaction. Le quotidien sportif explique que ce sera très certainement la dernière offre transmise “dans tous les cas, les Colchoneros n’iront pas plus loin, contraints par leur périmètre financier.” Cette dernière offre est aussi une façon de montrer à Diego Simeone, qui souhaite absolument le renfort d’El Matador, que le club madrilène a tout tenté pour arracher l’Uruguayen (32 ans) à Paris. De son côté, Cavani, qui souhaite “retrouver les pelouses et se sentir important aux yeux de son entraîneur” a tenté de contacter son président – Nasser al-Khelaïfi- ces derniers jours, mais sans résultat.