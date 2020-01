Une deuxième offre de l’Atlético pour Cavani en préparation (RMC Sport)

C’est le feuilleton du mercato hivernal parisien. Edinson Cavani va-t-il aller au bout de son contrat au PSG ou bien rejoindre dès cet hiver l’Atlético Madrid, club le plus incisif dans ce dossier et qui a les faveurs d’El Matador. Après la presse espagnole qui explique que ce dossier devrait se conclure entre le 28 et 29 janvier, c’est au tour de RMC Sport d’évoquer ce dossier. Selon les informations du média sportif, les Colchoneros “ont renoué le contact avec le PSG” ces dernières heures. Des discussions qui n’ont pas encore abouti sur une nouvelle offre, mais le clan Cavani semble optimiste “certains membres de l’entourage de l’attaquant ont fait le voyage à Madrid pour poursuivre les discussions.” RMC Sport indique que la nouvelle offre devrait arriver en début de semaine, une offre qui pour “les dirigeants madrilènes estiment qu’elle doit suffire à convaincre” les Rouge & Bleu. Si cette dernière est refusée, l’Atlético ne forcera pas plus dans ce dossier conclut le média français.