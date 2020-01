Une prolongation de Neymar est envisageable (LP)

C’est un feuilleton qui a largement été alimenté l’été dernier. Neymar Jr (27 ans) voulait retourner au FC Barcelone après deux saisons passées au Paris Saint-Germain. Finalement, le Brésilien est resté dans la capitale française face à l’intransigeance de Leonardo. Mais avant ce conflit ouvert entre les deux parties, une prolongation de contrat était dans les tuyaux.

Lié au PSG jusqu’en 2022, la star brésilienne est à la croisée des chemins. Alors que depuis le début de la saison c’est le silence complet sur ce sujet, les positions commencent à évoluer. En effet, Le Parisien indique que Neymar et son clan avancent leurs pions. Un proche de l’attaquant a déclaré au journal francilien que c’était au club d’entamer les démarches : “Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu’il a à nous dire.”

Selon toutes vraisemblances, l’avenir de l’international brésilien sera guidé par les résultats des Rouge et Bleu sur la scène européenne. Le but pour la star et son entourage et de se laisser toutes les portes ouvertes pour l’été prochain. Le club de la Porte de saint-Cloud, lui, reste discret sur le sujet et ne veut pas se précipiter pour ne pas revivre le scénario de l’été dernier.