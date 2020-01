VA : une invitation pour deux déplacements pour compenser le PSG/Monaco

Comme chacun aura pu le remarquer, une partie du Virage Auteuil connait des travaux (de consolidation) depuis quelques semaines. Ce qui avait valu le replacement d’abonnés ailleurs au Parc des Princes. Le PSG-Monaco (dimanche 21 heures) étant une affiche de la Ligue 1, le replacement est plus complexe. C’est pourquoi le PSG a proposé un troc à ses fidèles concernés (accès 414 neutralisé) : une invitation pour deux déplacements au choix et 1000 points d’assiduité pour compenser l’impossibilité d’assister à la rencontre PSG-Monaco. Une offre diversement reçue par les intéressés… Les travaux doivent durer jusqu’à la fin du mois de janvier. Sauf hypothétique match de 8e de Coupe de France au Parc des Princes, il ne devrait plus y avoir de souci à ce niveau.