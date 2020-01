Vasilyev : “La question du transfert de Mbappé ne se posera pas l’été prochain”

Vadim Vasilyev, vice-président de l’AS Monaco durant six années, est devenu intermédiaire sur le marché, ou facilitateur d’affaires à la Pini Zahavi. Le Russe intervient régulièrement dans les médias. Et souvent l’ancien dirigeant de l’ASM – remercié en février 2019 – est questionné sur Kylian Mbappé, qu’il avait transféré de la Principauté au PSG. Sur le sujet, le sentiment de Vadim Vasilyev a un peu évolué. La question d’un transfert de KMB, ce ne sera pas pour 2020. A ses yeux, l’attaquant international français de 21 ans a encore le temps, il peut s’épanouir au PSG et y remporter des trophées.

“Kylian (Mbappé) générera le plus grand transfert de l’Histoire, aucun doute là-dessus. Un grand club devra être prêt à mettre au minimum 300M€ sur la table. La somme peut sembler incroyable, mais il faut non seulement penser à ce qu’il va apporter sur le terrain, mais aussi en termes commerciaux, commente l’ancien dirigeant dans le JDD. Pour moi, la question de son transfert ne se posera pas l’été prochain, c’est trop tôt. C’est important qu’il poursuive sa progression, individuelle et collective. Et ce serait encore plus beau de gagner le Ballon d’or sous les couleurs parisiennes.“