Verratti : “Il m’arrive de regarder Dortmund, c’est une équipe un peu folle”

Le 14 avril 2019 le PSG encaissait un 5-1 à Lille, le genre de score que les Rouge et Bleu ne connaissaient plus en Ligue 1. Mais pour Marco Verratti il ne s’agît pas de remettre les pendules à l’heure ce soir à Pierre-Mauroy. Le milieu de terrain italien dit ne pas penser vraiment non plus au BVB, même s’il regarde ses matches dans la perspective des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League.

“On n’aborde pas ce match à Lille avec un esprit de revanche. On sait que nous allons jouer contre une équipe forte, une équipe qui sort d’une très grande saison. Même s’il y a eu des changements c’est une équipe compétitive, avec un entraîneur qui fait du bon travail partout où il passe. Les matches sont à chaque fois différent, explique Marco Verratti sur le site officiel du PSG. Le match à Dortmund ? On ne pense pas vraiment encore à ce match. Nous sommes en plein marathon de matches, on essaye de se concentrer pour ne penser qu’au suivant. Personnellement, j’aime beaucoup le foot, et je regarde des matches. Il m’arrive de regarder ceux de Dortmund, évidemment parce que nous allons les affronter. C’est une équipe un peu folle, tout peut se passer avec eux. Il peuvent être menés largement et renverser le match. Ils ne lâchent jamais rien, ils jouent avec beaucoup d’envie, il faudra faire très attention et être au top au moment de les affronter.”