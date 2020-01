Verratti : “Si on veut jouer comme ça, on doit tous faire les efforts et je félicite les attaquants qui le font”

Le PSG a offert une démonstration à ses supporters ce soir contre Saint-Etienne (6-1). Titulaire au milieu de terrain, Marco Verratti a tenu à salué la performance de son équipe.

“C’était notre premier match de 2020 à la maison, c’était aussi un match important parce que c’est un quart de finale de la Coupe de la Ligue et que l’année dernière on a été éliminé à ce stade de la compétition. C’est pour ça qu’on a commencé ce match très sérieusement, on a bien commencé. Marquer après deux minutes nous a facilité les choses, le rouge aussi. C’est une victoire méritée, commente le milieu de terrain en zone mixte, dans des propos relayés par Goal. […] À la fin du match on était tous contents. Je pense qu’on a la chance d’avoir quatre joueurs qui sont dans les 10 meilleurs du monde. C’est incroyable d’avoir ça. […]Si on veut jouer comme ça, on doit tous faire les efforts et je félicite les attaquants qui le font.”