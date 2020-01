Verratti sur son 300ème match avec le PSG: “Je suis heureux de réussir ça à Paris, c’est mon équipe”

Auteur de son 300ème match avec le maillot du PSG, Marco Verratti a livré une prestation solide (noté 5,5 par la rédaction de Canal Supporters) lors du match nul spectaculaire face à l’AS Monaco (3-3), dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Sur le site officiel du club de la capitale, l’international italien est revenu sur son 300ème match avec les Rouge et Bleu avant de s’exprimer sur la prestation des Parisiens face au club de la Principauté.

“Dans le football aujourd’hui, il est difficile de disputer 300 matches avec la même équipe. Je suis heureux de réussir ça à Paris, c’est mon équipe. Dommage que ça ne finisse pas par une victoire mais les gens ont vu un bon match et parfois il faut passer par là. C’était un match avec beaucoup de rythme, Monaco a bien joué. On aurait pu marquer le 4e but avec les occasions d’Edinson et Kylian à la fin mais on accepte le résultat. Sur le premier but je transmets le ballon à Neymar mais au final c’est lui qui fait tout le boulot pour aller marquer. C’est notre job au milieu de terrain de fournir les ballons aux attaquants.”