Wanda Nara : “Au final, certaines décisions m’ont donné raison”

C’était la surprise du chef. Lors du dernier jour du mercato estival, Mauro Icardi (26 ans) rejoignait le Paris Saint-Germain sous la forme d’un prêt avec option d’achat (70 M€). L’Argentin n’aura pas tardé à se faire une place dans le onze de départ et a montré ses qualités de buteur (de 14 buts, 2 passes décisives en 18 matches). Son épouse et agent, Wanda Nara est revenu sur son intention de faire quitter l’Italie à son mari. Pour elle, c’est ce qui était le plus bénéfique au joueur a qui elle gère les intérêts.

“Malheureusement, tout le monde me considère comme l’épouse et l’agent de Mauro Icardi. Parfois, les gens disent que je gâche sa carrière, mais au final, certaines décisions m’ont donné raison, a déclaré Wanda Nara dans un entretien accordé à Grazia Italia par des propos relayés par le Corriere dello Sport. Il y a quelques mois, toute l’Italie a dit que je ruinais mon mari, qu’il devait aller à Naples ou à la Juventus, mais j’ai ressenti une phrase en moi, un sixième sens que nous avons toutes, les femmes : « Mauro doit s’en aller.» S’il était resté dans une équipe italienne, notre vie aurait été plus facile, mais je ne pensais qu’à ce qui était le mieux pour lui, pas pour notre famille.“