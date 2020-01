Witsel : “Le PSG est favori, c’est une superbe équipe avec beaucoup de talent et d’expérience !”

Le Paris Saint-Germain est de retour en 2020 avec comme objectif de tout rafler en France et d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions. À plus d’un mois de disputer le 1/8e de finale aller de la C1 face au Borussia Dortmund, les Parisiens ont pour ambition d’enfin passer ce tour.

Du côté des adversaires, l’heure est encore à la trêve internationale pour parfaire sa préparation physique. Après un match nul face au Standard de Liège (0-0), le milieu de terrain belge Axel Witsel s’est exprimé sur l’affiche à venir face au PSG. Si lui et ses coéquipiers craignaient de tirer un gros, il déclare vouloir faire un gros match à domicile.

“Au moment du tirage, on sentait que l’on allait se prendre un gros. Cela ne va pas être un match facile du tout. Le PSG est favori, c’est une superbe équipe avec beaucoup de talent et d’expérience. Ce sera à nous de déjà faire un gros match à la maison et essayer de ne pas prendre de buts. Mais on a encore le temps avant de penser à cette double confrontation.”