Zoumana Camara revient sur son dernier match de sa carrière

Zoumana Camara a arrêté sa carrière le 23 mai 2015, lors d’une victoire du PSG contre Reims (3-2). Depuis, il est toujours au PSG, comme l’un des adjoints de Thomas Tuchel. L’ancien défenseur central est revenu sur son dernier match de sa carrière.

“C’est difficile de choisir sa fin. […] Moi j’ai eu de la chance, c’était en plus pour fêter un titre, c’était au Parc, à la maison“, se rappelle Papus dans This is Paris. “Tout était réuni. J’ai eu de la chance parce que je suis rentré avec mes filles avant le coup d’envoi, donc ça a été un moment mémorable. C’est quand même exceptionnel et je me rends compte que j’ai quand même beaucoup de chance.”