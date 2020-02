Abidal ne ferme pas la porte à un retour de Neymar au Barça

Une vieille rengaine catalane. Depuis le feuilleton Neymar, l’été dernier, les dirigeants du FC Barcelone sont régulièrement interrogés sur un retour du Brésilien. Cette fois, c’est Éric Abidal, le directeur technique du club, qui s’est positionné sur ce dossier. Alors que le nom de Lautaro Martinez circule avec insistance dans les médias locaux, l’ancien défenseur n’exclut pas un double recrutement lors du prochain mercato estival.

“Est-ce que l’arrivée de Lautaro Martinez est incompatible avec le retour de Neymar ? Cela va dépendre de la planification, des passeports, de beaucoup de choses. Je dis toujours que le plus important pour moi est l’aspect sportif, essayer d’avoir une équipe la plus forte possible pour atteindre nos objectifs. Avoir des joueurs de talents comme Lautaro, Neymar ou d’autres, ce serait toujours bien pour le club, explique Abidal dans un long entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo. Si c’est possible économiquement ? Aujourd’hui, je ne le sais pas. Mais je ne vois pas ça comme impossible, jamais. On tentera de travailler sur ça. Et si on peut le faire, j’espère qu’on le fera. Sinon, on tentera de chercher d’autres joueurs pour renforcer l’équipe.”

Depuis quelque temps, une information pour le moins farfelue circule sur le fait que Neymar puisse quitter le PSG l’été prochain grâce à une clause de stabilité, vu qu’il est dans la capitale française depuis 3 ans : “Cette clause peut faciliter les choses, oui, car elle te donne un prix, rien de plus, mais ce prix sera le même pour tous les clubs, pas seulement le Barça, juge Abidal toujours dans les colonnes des deux médias espagnols. Je dis toujours que la décision est celle du joueur, après bien sûr qu’au niveau sportif d’un club, c’est une question financière. Est-ce qu’on a une idée du prix de Neymar ? Sincèrement, non.”