Aguerd : “On a montré contre les grosses cylindrées qu’on avait des arguments à défendre”

Samedi après-midi (17h30, Canal +, BeIN Sports 1), Dijon se déplace sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Les Dijonnais ont déjà affronté deux fois le PSG cette saison, pour une victoire (match aller en championnat) et une large défaite en quarts de finale de Coupe de France (1-6, 12 février). Présent en conférence de presse, Nayef Aguerd a expliqué vouloir s’appuyer sur les bons résultats face aux gros pour ramener quelque chose du Parc des Princes.

“Cette année, on a montré contre les grosses cylindrées du championnat qu’on avait des arguments à défendre. On sait que cela sera dur au Parc des Princes mais cela reste un match de foot. On va tout donner pour ramener un résultat positif. Je prépare la rencontre contre le PSG comme n’importe quelle équipe de Ligue 1. Il n’y a aucune équipe en France où tu as le droit de te relâcher. Il y a partout des joueurs de qualités.”