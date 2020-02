Allegri dément un intérêt du PSG

Profitant de son année sabbatique afin de faire la promotion de son livre – “Gagner, c’est si simple” – l’ancien entraîneur de la Juventus Turin (2014-2019) – Massimiliano Allegri – a profité de sa présence à Paris pour accorder une interview à l’AFP. Souvent associé au PSG l’été dernier afin de prendre la place de Thomas Tuchel, l’entraîneur italien a démenti être en contact avec le club de la capitale et son directeur sportif, Leonardo. Le coach de 52 ans précise également qu’il souhaiterait retrouver un banc de touche dès l’été prochain.

“Une approche du PSG pour une arrivée sur le banc l’été prochain ? Non. Un, parce qu’il n’y a rien. Deux, parce que ce serait un manque de respect pour les autres. Aujourd’hui, je suis à Paris, ville magnifique, pour présenter mon livre, et surtout mes anecdotes, expériences. Je ne parle pas de mon futur car mon futur, je ne le connais pas (…) En septembre, je dois revenir, même si je m’habitue trop bien aux vacances, et je ne travaille plus. Donc, il faut que je revienne !”